SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Mittag tief südwärts

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 30.06.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 5,7 Prozent bei 85,01 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 84,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 1.797.468 Stück.

Bei einem Wert von 129,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2021). 34,48 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,28 EUR ab. Mit Abgaben von 0,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 129,69 EUR aus.

SAP SE ließ sich am 22.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,45 Prozent auf 7.077,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.350,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die SAP SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 21.07.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 20.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 5,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Hot Stocks heute: SAP und BioNTech ziehen gegen den Trend an

NASDAQ-Tiitel Apple-Aktie: Elf Gründe, warum Macs die idealen Geräte für Geschäftskunden sein sollen

Werte für Generationen: Das sind die Jahrhundert-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com