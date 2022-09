SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Vormittag Boden gut

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 82,32 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 82,32 EUR aus. Bei 82,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 53.307 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 129,74 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 36,55 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 79,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 3,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,77 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.07.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,96 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,75 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.517,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.669,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,72 Prozent gesteigert.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 präsentieren. Am 19.10.2023 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,85 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Studie: DAX-Vorstände verdienen 24 Prozent mehr

TeamViewer, AIXTRON und Co.: Technologie- und Internet-Aktien weiter auf Erholungskurs

SAP-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Abu Dhabi wird vertieft

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: SAP AG