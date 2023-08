Sarcos Technology and Robotics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel

Sarcos Technology and Robotics lud am 10.08.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Sarcos Technology and Robotics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,860 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 57,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

