Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 01.06.2022 16:22:00 Uhr 3,9 Prozent auf 361,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 357,30 EUR aus. Mit einem Wert von 375,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 45.299 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 631,60 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 303,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 18,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 541,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 21.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,93 Prozent auf 1.020,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 791,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 21.07.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 21.07.2023.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,24 EUR je Aktie.

