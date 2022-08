Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 02.08.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 434,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 433,70 EUR. Bei 438,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.125 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 631,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (293,30 EUR). Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 48,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 519,63 EUR.

Am 21.04.2022 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.020,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 19.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 24.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 14,32 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Juli 2022: Die Expertenmeinungen zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie springt hoch: Sartorius mit Umsatz- und Ergebnisplus - Prognose steht

Wunschanalyse der Woche: Sartorius Vz.-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com