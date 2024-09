Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 230,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 230,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 228,80 EUR. Bei 229,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 860 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 66,83 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR am 02.07.2024. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 15,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,752 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 252,70 EUR an.

Sartorius vz gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 1,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 860,70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 832,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 17.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 15.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,22 EUR je Sartorius vz-Aktie.

