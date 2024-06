Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 249,20 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 249,20 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 248,60 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 249,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 738 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (383,70 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 53,97 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,930 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 314,75 EUR angegeben.

Sartorius vz gewährte am 18.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,26 Prozent auf 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 903,20 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 19.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 18.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

