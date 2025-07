Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittwochmittag schwächer

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 220,60 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 220,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 218,50 EUR. Bei 221,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.197 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,37 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 24,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,836 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 258,10 EUR.

Am 16.04.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 883,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 819,60 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 16.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren angefallen

Erste Schätzungen: Sartorius vz präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel