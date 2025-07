Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 194,45 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 194,45 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 192,85 EUR. Mit einem Wert von 194,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.971 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 50,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,818 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 252,40 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 884,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 860,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 15.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

