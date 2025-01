Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Donnerstagvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 233,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 1,5 Prozent auf 233,80 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 234,70 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 231,30 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.425 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 383,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 64,11 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 199,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2023 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,701 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 255,80 EUR.

Am 17.10.2024 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 793,60 Mio. EUR, gegenüber 810,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,11 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 28.01.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 22.01.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 3,88 EUR je Aktie aus.

