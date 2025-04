Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 179,50 EUR ab.

Um 15:51 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 179,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 173,00 EUR aus. Bei 174,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 67.253 Aktien.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 354,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 97,55 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 7,49 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,823 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 280,10 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 28.01.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 906,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 16.04.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,89 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

