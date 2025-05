Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Freitagmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Sartorius vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 229,50 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 229,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 232,10 EUR aus. Bei 229,20 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.537 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 27,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,832 EUR je Sartorius vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 267,80 EUR.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 883,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte Sartorius vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

