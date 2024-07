Sartorius vz Aktie News: Anleger greifen bei Sartorius vz am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 236,50 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 236,50 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 238,60 EUR. Bei 233,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.882 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 62,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,853 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 299,33 EUR angegeben.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,26 Prozent auf 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 903,20 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 18.07.2025.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,83 EUR je Aktie.

