Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 364,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 362,50 EUR ein. Bei 367,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.420 Sartorius vz-Aktien.

Bei einem Wert von 631,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 42,37 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 293,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,11 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 519,63 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 21.04.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,44 EUR, nach 1,77 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.020,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,10 EUR in den Büchern standen.

Am 19.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 24.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

