Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verliert am Mittag

Sartorius vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 235,20 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 235,20 EUR ab. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 233,90 EUR nach. Bei 234,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 8.588 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 63,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 199,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,18 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,701 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 256,10 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 17.10.2024. Es stand ein EPS von 0,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,11 Prozent zurück. Hier wurden 793,60 Mio. EUR gegenüber 810,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Sartorius vz am 28.01.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 22.01.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 3,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX fester

DAX-Handel aktuell: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone