Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Sartorius vz

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 234,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 234,70 EUR. Bei 234,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 234,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 830 Sartorius vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 383,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 63,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Abschläge von 15,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,701 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,10 EUR.

Am 17.10.2024 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 793,60 Mio. EUR, gegenüber 810,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,11 Prozent präsentiert.

Am 28.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 22.01.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 3,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX fester

DAX-Handel aktuell: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone