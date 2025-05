Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Vormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 233,40 EUR.

Das Papier von Sartorius vz legte um 09:02 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 233,40 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 234,40 EUR zu. Mit einem Wert von 233,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.258 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 299,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 28,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,832 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 267,80 EUR an.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 883,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 16.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2025 aus.

