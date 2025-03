Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Sartorius vz

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 238,60 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 238,60 EUR nach. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 238,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 239,20 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 1.286 Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. 60,81 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.07.2024 bei 199,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 16,39 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,854 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 273,00 EUR angegeben.

Am 28.01.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 906,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 849,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 16.04.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 16.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: So steht der TecDAX aktuell

Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX