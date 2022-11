Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,8 Prozent auf 416,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 395,40 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 400,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.421 Sartorius vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 631,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 34,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 293,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,83 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 516,64 EUR angegeben.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.020,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 791,10 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 26.01.2023 gerechnet. Am 30.01.2024 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2022 9,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

