Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 240,30 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 240,30 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 242,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 237,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.355 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 59,68 Prozent Luft nach oben. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 16,98 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,776 EUR je Sartorius vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 248,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz veröffentlichte am 18.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 860,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 832,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 17.10.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,21 EUR fest.

