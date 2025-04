Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 209,00 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 209,00 EUR. Bei 205,40 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 212,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.927 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (369,20 EUR) erklomm das Papier am 03.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 43,39 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 03.07.2024 auf bis zu 199,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,824 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 273,00 EUR angegeben.

Am 28.01.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,12 EUR je Aktie eingenommen. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 906,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 16.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,90 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

