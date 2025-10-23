Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit stabiler Tendenz

DAX24.198 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.883 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.149 +1,4%
Sartorius vz im Fokus

23.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Sartorius vz zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Sartorius vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 239,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
192,80 EUR 0,60 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 239,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 242,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 234,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 239,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.582 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,92 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,67 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,817 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 258,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 16.10.2025. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 843,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 793,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
