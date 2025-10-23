Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Sartorius vz

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 235,60 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 235,60 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 234,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 239,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.629 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 23,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 29,52 Prozent sinken.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,817 EUR je Sartorius vz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 258,50 EUR.

Sartorius vz gewährte am 16.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 843,20 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 793,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,92 EUR je Aktie.

