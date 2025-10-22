Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verzeichnet am Vormittag Verluste

Kurs der Sartorius vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 237,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 237,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 235,60 EUR. Bei 236,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 2.334 Aktien.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 23,00 Prozent wieder erreichen. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,05 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,817 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 258,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 843,20 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 793,60 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

