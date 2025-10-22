Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 241,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 241,40 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 243,70 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 236,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.764 Sartorius vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 17,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 31,21 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,817 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 258,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 843,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 793,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,92 EUR je Sartorius vz-Aktie.

