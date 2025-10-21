Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 227,00 EUR.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 227,00 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 226,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 8.973 Stück.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,63 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 26,85 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,817 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,50 EUR an.

Sartorius vz veröffentlichte am 16.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent auf 843,20 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 793,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

