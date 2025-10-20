DAX24.228 +1,7%Est505.672 +1,1%MSCI World4.331 +0,8%Top 10 Crypto15,26 +2,7%Nas22.903 +1,0%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1649 -0,1%Öl60,69 -1,1%Gold4.312 +1,5%
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Wall Street startet freundlich -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 266 Euro - 'Neutral'

20.10.25 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
228,70 EUR -1,20 EUR -0,52%
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 243 auf 266 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rollte die Bewertungsbasis für die Papiere des Laborausrüsters am Montag nach vorne. Das dritte Quartal habe erneut bestätigt, dass sich die Erholung im Bioprocessing-Bereich fortsetzt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

