Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 229,50 EUR zu.
Die Sartorius vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 229,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,10 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 44.609 Stück.
Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,818 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 256,30 EUR an.
Am 16.10.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 843,20 Mio. EUR im Vergleich zu 793,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 22.01.2026 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Sartorius-Aktie setzt Aufwärtstrend fort: Geschäftserholung als Motor
Sartorius-Aktie nach gutem dritten Quartal stark gesucht: Pharmazulieferer wird etwas optimischer
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:21
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Sartorius vz Outperform
|RBC Capital Markets
