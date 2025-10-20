DAX24.035 +0,9%Est505.642 +0,6%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1665 ±0,0%Öl60,83 -0,8%Gold4.256 +0,1%
Profil
Kurs der Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit angezogener Handbremse

20.10.25 09:22 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Sartorius vz zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Sartorius vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 228,40 EUR.

Mit einem Wert von 228,40 EUR bewegte sich die Sartorius vz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 231,10 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 228,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.282 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Mit Abgaben von 27,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,818 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 254,00 EUR.

Am 16.10.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,21 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 843,20 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 793,60 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie setzt Aufwärtstrend fort: Geschäftserholung als Motor

Sartorius-Aktie nach gutem dritten Quartal stark gesucht: Pharmazulieferer wird etwas optimischer

Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
