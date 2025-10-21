Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 229,40 EUR.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 229,40 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 229,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 231,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.125 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 21,44 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,817 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 257,50 EUR.

Am 16.10.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 843,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

