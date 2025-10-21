ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Sartorius auf 275 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 263 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsdynamik des Laborausrüsters habe zugenommen, schrieb James Vane-Tempest am Montag im Nachgang zuletzt nach oben präzisierter Jahresziele. Der Bereich Bioprocess Solutions (BPS) sei der große Treiber, bei Lab Products & Services (LPS) gebe es weiter Gegenwind./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 10:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:00 / ET
