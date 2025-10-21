DAX24.270 ±0,0%Est505.680 ±-0,0%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.943 -2,2%Euro1,1631 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Sartorius auf 275 Euro - 'Buy'

21.10.25 08:04 Uhr
Sartorius AG Vz.
231,40 EUR 1,40 EUR 0,61%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 263 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsdynamik des Laborausrüsters habe zugenommen, schrieb James Vane-Tempest am Montag im Nachgang zuletzt nach oben präzisierter Jahresziele. Der Bereich Bioprocess Solutions (BPS) sei der große Treiber, bei Lab Products & Services (LPS) gebe es weiter Gegenwind./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 10:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DatumRatingAnalyst
08:01Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
