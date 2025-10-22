Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz wird am Mittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 238,20 EUR nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,3 Prozent auf 238,20 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 235,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 236,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.347 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,29 Prozent.
Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,817 EUR aus. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 258,50 EUR.
Sartorius vz veröffentlichte am 16.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 843,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 793,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 22.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,92 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Sartorius vz Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
