Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Vormittag Boden gut

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 240,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 240,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 240,60 EUR. Bei 239,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.780 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 44,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,817 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 16.10.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 843,20 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.01.2026 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

