Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Mittwochnachmittag nach

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 210,60 EUR.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 210,60 EUR abwärts. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 205,40 EUR nach. Bei 212,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.873 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 369,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 42,96 Prozent niedriger. Am 03.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 199,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,824 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 273,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 28.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,80 Mio. EUR – ein Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 16.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,90 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

