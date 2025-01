Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag freundlich

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 237,00 EUR.

Um 11:43 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 237,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 240,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 238,70 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 11.742 Aktien.

Bei einem Wert von 383,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Gewinne von 61,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 15,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,730 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 256,10 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Am 17.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 793,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 810,70 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 28.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 22.01.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,88 EUR je Aktie belaufen.

