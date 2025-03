Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag höher

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 241,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 241,80 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 244,60 EUR zu. Bei 239,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.721 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,68 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 199,50 EUR fiel das Papier am 03.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,49 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,854 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 273,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 28.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 849,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 906,80 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.04.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,83 EUR fest.

