Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Nachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 244,90 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 244,90 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 245,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 239,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.885 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,68 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.07.2024 Kursverluste bis auf 199,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 18,54 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,854 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 273,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Am 28.01.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 906,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 849,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.04.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

