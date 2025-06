Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verliert am Dienstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 213,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 213,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 211,20 EUR aus. Mit einem Wert von 211,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 43.481 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,64 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,839 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 259,10 EUR.

Sartorius vz gewährte am 16.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 883,00 Mio. EUR gegenüber 819,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

UBS-Analyse vergrault Anleger: Sartorius-Vorzugsaktie mit Kursverlusten