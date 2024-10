Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zündet am Donnerstagvormittag Kursrakete

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 17,2 Prozent auf 268,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 17,2 Prozent im Plus bei 268,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 268,00 EUR. Bei 260,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 38.224 Stück.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 383,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 30,15 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR am 02.07.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 34,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,744 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 253,55 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 18.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 860,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 832,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Sartorius vz am 23.01.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,04 EUR je Sartorius vz-Aktie.

