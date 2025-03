Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 245,00 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 245,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 244,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 248,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.535 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 56,61 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 18,57 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,854 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 273,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 28.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 906,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 16.04.2025 erwartet. Am 16.04.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

