Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz behauptet sich am Dienstagnachmittag

Mit einem Wert von 371,10 EUR bewegte sich die Sartorius vz-Aktie um 19.07.2022 16:22:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 373,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 357,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 367,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.225 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 631,60 EUR markierte der Titel am 30.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 41,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR ab. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 26,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 525,00 EUR an.

Sartorius vz gewährte am 21.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.020,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 791,10 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.07.2022 erfolgen. Sartorius vz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 21.07.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 9,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Wunschanalyse der Woche: Sartorius Vz.-Aktie

Sartorius-Aktie und Sartorius Stedim Biotech-Aktie höher: Analyst sieht Spielraum

Mai 2022: So schätzen Experten die Sartorius vz-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com