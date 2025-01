Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Sartorius vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 232,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 232,10 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 232,20 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 231,30 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.073 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 383,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 199,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 16,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,730 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 256,10 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 17.10.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 793,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 810,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.01.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 22.01.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 3,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus