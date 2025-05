Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 227,40 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 227,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 225,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 231,60 EUR. Zuletzt wechselten 13.976 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,41 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 26,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,832 EUR je Sartorius vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 267,80 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 16.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 883,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 819,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,10 EUR je Aktie.

