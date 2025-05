Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Kursabschlägen

Sartorius vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 228,60 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 228,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 227,10 EUR. Mit einem Wert von 229,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.662 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 21,71 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 27,36 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,832 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 267,80 EUR angegeben.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 883,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte Sartorius vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

