Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Sartorius vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 229,80 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 229,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 231,60 EUR. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 229,70 EUR. Bei 231,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.265 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 27,07 Prozent Luft nach oben. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,832 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,80 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 16.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,54 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 883,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 22.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte Sartorius vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

