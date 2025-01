Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 248,70 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 248,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 249,10 EUR. Bei 243,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 16.062 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 54,28 Prozent Luft nach oben. Am 02.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 19,78 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,730 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,10 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 17.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,13 EUR je Aktie verdient. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 793,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 810,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.01.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.04.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2024 3,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

