Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz fällt am Nachmittag

Die Sartorius vz-Aktie musste um 22.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 305,80 EUR. Bei 293,30 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 302,30 EUR. Bisher wurden heute 51.329 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (631,60 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Bei einem Wert von 293,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 4,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 541,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 21.04.2022. Es stand ein EPS von 2,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.020,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 791,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Sartorius vz am 21.07.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 21.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,25 EUR je Sartorius vz-Aktie.

