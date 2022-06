Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 23.06.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 304,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 301,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 307,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 4.571 Stück.

Am 30.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 631,60 EUR. 51,84 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 293,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 3,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 541,50 EUR.

Am 21.04.2022 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1.020,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 791,10 EUR umgesetzt.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 21.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Mai 2022: So schätzen Experten die Sartorius vz-Aktie ein

April 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Sartorius-Aktie schließt stark: Sartorius verzeichnet guten Start ins Jahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com