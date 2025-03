Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 231,00 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 231,00 EUR. Bei 231,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 234,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.798 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,10 EUR erreichte der Titel am 25.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 64,55 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,827 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 273,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 28.01.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 906,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.04.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.04.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

