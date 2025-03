Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Mittwochvormittag nach

Sartorius vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 225,30 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 225,30 EUR ab. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 225,10 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 232,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.333 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 66,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 03.07.2024 auf bis zu 199,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 12,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,827 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 273,00 EUR an.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 906,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 16.04.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 16.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

